انتظام العمل في مبادرة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية عن استمرار العمل بمبادرة “100 يوم صحة “ في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن المديرية تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية وتشمل خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم)، كما تقدم مبادرة ”100 يوم صحة" خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، فحص كبار السن).

وتُقدم الخدمة بمبادرة “100 يوم صحة” من خلال فرق ثابتة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وفرق متحركة بالميادين وأماكن التجمعات وكذلك من خلال القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة للوصول للمواطنين بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية.