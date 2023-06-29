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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري تغذية توجه نصائح وتحذيرات لتناول الطعام في العيد

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قدمت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، عدة نصائح وتحذيرات غذائية لتناول الطعام، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقالت الصيرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إنه من الطبيعي أن يكون لدينا فى وقت الغداء البروتين الخاص بنا سواء من اللحوم أو الأسماك أو الدواجن، محذرة الأشخاص الذين لديهم أمراض الكلى والكبد من كمية اللحوم التي يتناولوها.

وعن الأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول، حذرت استشاري التغذية العلاجية من تناول اللحوم بالزيت أو الزبد، على أن يستبدل ذلك بسلقها.

وأكدت استشاري التغذية العلاجية ضرورة تناول الخضروات، خاصة بجانب اللحوم، موضحةً أن الخضروات قلوية وتعادل حموضة اللحوم، بالإضافة إلى تقليل كمية الملح لتجنب ارتفاع الضغط.

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