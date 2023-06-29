رئيس القطاع التجارى بشركة النيل: السلع متوافرة داخل المجمعات الاستهلاكية لمدة 6 أشهر

كشف محمد أبومندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل الاستهلاكية، عن استعدادات المجمعات الاستهلاكية لبيع اللحوم للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى.

وقال "مندور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن المجمعات الاستهلاكية لبيع اللحوم مفتوحة أمام المواطنين بكامل طاقتها خلال أول وثاني أيام العيد، موضحاً أنه تم استيراد ما يقارب من 25 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم داخل الدولة، على أن تكون السلع متوافرة داخل المجمعات لمدة 6 أشهر.

وأكد رئيس القطاع التجاري بشركة النيل الاستهلاكية أن أسعار السلع مناسبة للجميع، حيث يصل سعر اللحوم إلى 195 جنيها، والدواجن بـ85 جنيها، موضحاً أنه بجانب اللحوم تم توفير السلع الأساسية أيضاً للمواطنين.

وعن السلع الأساسية للمواطنين لصرف المواد التموينية مع بداية الشهر، أكد رئيس القطاع التجاري بشركة النيل الاستهلاكية توافر جميع السلع الأساسية من الأرز والمكرونة والزيت والسكر في كافة المجمعات، مشيرا إلى أن الشركة القابضة لديها رصيد آمن 6 أشهر من السلع الأساسية.