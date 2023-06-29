ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس القطاع التجارى بشركة النيل: السلع متوافرة داخل المجمعات الاستهلاكية لمدة 6 أشهر

السلع الغذائية
السلع الغذائية

كشف محمد أبومندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل الاستهلاكية، عن استعدادات المجمعات الاستهلاكية لبيع اللحوم للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى.

 وقال "مندور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن المجمعات الاستهلاكية لبيع اللحوم مفتوحة أمام المواطنين بكامل طاقتها خلال أول وثاني أيام العيد، موضحاً أنه تم استيراد ما يقارب من 25 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم داخل الدولة، على أن تكون السلع متوافرة داخل المجمعات لمدة 6 أشهر.

وأكد رئيس القطاع التجاري بشركة النيل الاستهلاكية أن أسعار السلع مناسبة للجميع، حيث يصل سعر اللحوم إلى 195 جنيها، والدواجن بـ85 جنيها، موضحاً أنه بجانب اللحوم تم توفير السلع الأساسية أيضاً للمواطنين.

 وعن السلع الأساسية للمواطنين لصرف المواد التموينية مع بداية الشهر، أكد رئيس القطاع التجاري بشركة النيل الاستهلاكية توافر جميع السلع الأساسية من الأرز والمكرونة والزيت والسكر في كافة المجمعات، مشيرا إلى أن الشركة القابضة لديها رصيد آمن 6 أشهر من السلع الأساسية.

الأكثر قراءة

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. 13.6 مليون جنيه حصيلة شباك التذاكر في يوم

"ربطوا جثته ورموها في الترعة".. تفاصيل مقتل "يوسف" على يد زوج عمته ونجله

موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين في القطاع الحكومي

"هكسر عينها عشان تتجوزني".. أقوال والدة طفلة هتك عرضها عامل دليفري بأكتوبر

موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 وشروط استحقاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟