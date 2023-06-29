كاتب صحفي : ثورة 30 يونيو صنعت جمهورية جديدة لتحقيق تطلعات الشباب

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن ثورة 30 يونيو صنعت جمهورية جديدة شابة لتحقيق تطلعات الشباب المصري، بالتزامن مع مرور عشر سنوات علي ثورة الشعب.

وقال الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، الشباب هم الرابح الأول من ثورة 30 يونيو، حيث أنها صنعت جمهورية جديدة شابة استطاعت أن تحقق أمال وطموحات الشباب المصري.

وأكد ظهور هذا النجاح الذي حققه الشباب عبر النتائج الملموسة على أرض الواقع، سواء عبر التمكين الاقتصادي أو السياسي أو المجتمعي، أو حتي فى المحافل والمجالات الأخري، مثل الرياضية والإعلامية، فضلاً عن تسخير قوي الشباب ووضع هذه الطاقات فى المجالات الإيجابية والتعمير، قائلاً:"إلى أننا نري أن الطاقات الشبابية أستطاعت أن تكون طاقات بناءة" خاصة في المحافل الدولية.