أوكرانيا تعلن ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي علي كرماتورسك لـ12 قتيلا و60 مصابا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، ارتفاع عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي شرق أوكرانيا إلى 12 قتيلًا.

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية، إن عمال الإنقاذ انتشلوا جثة أخرى من بين أنقاض مطعم ليرتفع العدد إلى 12 قتيلًا، ومن بين القتلى ثلاثة أطفال، وأسفر الهجوم عن إصابة 60 آخرين.

وقد قال حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، في وقت سابق إن خدمات الطوارئ ذهبت إلى الموقع كي تحصي عدد الضحايا.

يشار الي ان أوكرانيا أعلنت حالة التأهب الجوي في سومي وخاركيف ودنيبرو، وذلك تحسبا لهجمات صاروخية روسية.