رومانو: كارفاليو يخضع للفحص الطبي قبل إعارته إلى لايبزيج

بات نادي لايبزيج الألماني قريبًا من حسم صفقة جديدة من صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن النجم البرتغالي فابيو ​كارفاليو، لاعب ليفربول، بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف لايبزيج في الصيف الحالي.

وأفاد الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن فابيو ​كارفاليو وصل إلى ألمانيا، استعدادًا للخضوع للفحص الطبي والانتهاء من الرتوش الأخيرة، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف لايبزيج.

وأوضح الصحفي "رومانو"، أن فابيو ​كارفاليو سينضم إلى صفوف لايبزيج على سبيل الإعارة لمدة عام واحد حتى يونيو 2024، مع عدم وجود بند خيار الشراء في العقد، حسب ما طلبه مسئولو نادي ليفربول.

وشارك فابيو كارفاليو في 22 مباراة فقط مع ليفربول في مختلف المسابقات في الموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالهم ثلاث أهداف؛ وذلك بسبب كثرة الإصابات.

وكان فريق ليفربول قد عانى في الموسم الماضي وفشل في حصد أي بطولة، كما فشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأنهى فريق ليفربول الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة.