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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطني

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

وجه النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة. 

وقال النائب أحمد أبو زيد إن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصري، وستظل علامة مضيئة بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطني، تلك الثورة التي أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه وانتشرت المشروعات التنموية على أرض الوطن.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن ن ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر وجاءت بقيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وغيرت مسيرة هذا الوطن، وأعادت لمصر ثقلها الإقليمي والدولي، بعد أن حققت العديد من الإنجازات والمطالب التي خرج الثوار ينادون بها قبل عقد من الزمان، بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حقق إنجازات على الأرض كالشمس، وأحدث نقلة نوعية في مختلف المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

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