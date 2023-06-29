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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: قرار العفو عن بعض المحبوسين أثلج قلوب الأسر المصرية

النائب محمد عريبي
النائب محمد عريبي

أشاد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقال عريبي، إن هذا القرار يحسب لصالح القيادة السياسية والدولة المصرية، حيث أنه أثلج قلوب الأسر المصرية التي تم الإفراج عن ذويهم، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار قرار العفو الرئاسي بحق عدد من المحبوسين، وإشراك الجميع في خطط بناء الجمهورية الجديدة ما عدا من تورطت أيديهم في أعمال عنف.

وكانت أفرجت أول أمس الثلاثاء جهات التحقيق عن دفعة جديدة من السجناء والغارمات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك استمرارا لجهود الجهات المعنية ولجنة العفو الرئاسي في التنسيق للإفراج عن عدد من المسجونين، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

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