"الصحة" تحذر الأمهات من 4 عادات غذائية يجب تجنبها
حذرت وزارة الصحة والسكان الأمهات من 4 عادات غذائية يجب تجنبيها خلال فترة الرضاعة، حفاظًا على الصحة.
وحددت الصحة للأمهات 4 عادات يجب تجنبها جاءت على النحو التالي:
- تناول الكافيين (القهوة والشاي).
- الأطعمة الجاهزة عالية الدهون والملح.
- الحلويات بأنواعهاواستبدالها الفاكهة.
- المياة الغازية والعصائر المعلبة.
وناشدت وزارة الصحة الأمهات قائلة: “انزلي اكشفي واطمني على صحتك بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة”.
وتابعت، في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “إحنا موجودين في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg"