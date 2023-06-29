"الصحة" تحذر الأمهات من 4 عادات غذائية يجب تجنبها

حذرت وزارة الصحة والسكان الأمهات من 4 عادات غذائية يجب تجنبيها خلال فترة الرضاعة، حفاظًا على الصحة.

وحددت الصحة للأمهات 4 عادات يجب تجنبها جاءت على النحو التالي:

تناول الكافيين (القهوة والشاي).

الأطعمة الجاهزة عالية الدهون والملح.

الحلويات بأنواعهاواستبدالها الفاكهة.

المياة الغازية والعصائر المعلبة.

وناشدت وزارة الصحة الأمهات قائلة: “انزلي اكشفي واطمني على صحتك بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة”.

وتابعت، في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “إحنا موجودين في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg"