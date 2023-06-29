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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تحذر الأمهات من 4 عادات غذائية يجب تجنبها

عادات غذائية
عادات غذائية

حذرت وزارة الصحة والسكان الأمهات من 4 عادات غذائية يجب تجنبيها خلال فترة الرضاعة، حفاظًا على الصحة. 

وحددت الصحة للأمهات 4 عادات يجب تجنبها جاءت على النحو التالي:

  • تناول الكافيين (القهوة والشاي).
  • الأطعمة الجاهزة عالية الدهون والملح.
  • الحلويات بأنواعهاواستبدالها الفاكهة.
  • المياة الغازية والعصائر المعلبة.

وناشدت وزارة الصحة الأمهات قائلة: “انزلي اكشفي واطمني على صحتك بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة”. 

وتابعت، في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “إحنا موجودين في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg"

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