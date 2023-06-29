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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إغلاق القنصلية الأمريكية فى ⁧جدة⁩ بعد حادث إطلاق النار

القنصلية الأمريكية
القنصلية الأمريكية فى ⁧جدة

أعلنت الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أنه تم إغلاق القنصلية بعد حادث إطلاق نار أمام مبنى القنصلية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "يمكننا تأكيد التقارير حول حادث إطلاق النار أمام قنصليتنا في مدينة جدة بـ السعودية"، مضيفة "تم إغلاق القنصلية كما يلزم ولم يصب أي مواطن أمريكي في الهجوم".

وأضاف البيان: "سقط قتيلان في الهجوم هما عضو من الحرس المحلي التابع للقنصلية والمهاجم الذي قُتل على يد قوات الأمن السعودية".

وفي وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن مقتل مسلح بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أمام القنصلية الأمريكية في جدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة قائلاً: "في تمام الساعة 6:45 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2022، توقفت سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية في مدينة جدة، ونزل منها شخص يحمل سلاحًا ناريًا في يده. استجابت القوات الأمنية المختصة بشكل مناسب وتعاملت مع الموقف، وأدى ذلك إلى مقتل المهاجم".

وأضاف المتحدث الإعلامي أن أحد العاملين النيباليين في الحراسة الأمنية الخاصة بالقنصلية أصيب بجروح خطيرة نتج عنها وفاته.

وتجري التحقيقات الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث، وفقًا للمتحدث الأمني السعودي.

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