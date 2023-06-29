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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 2023/6/29

الريال السعودى
الريال السعودى

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2023/6/29، في البنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.
8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19  جنيه للشراء.
8.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.21  جنيه للشراء.
8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
8.18 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
8.23 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة
8.03  جنيه للشراء.
8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.

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