أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 2023/6/29

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، حيث سجل عيار «21» نحو 2300 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 2628 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 1971 جنيهًا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار «14» نحو 1533 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 18400 جنيه، والأوقية سجلت 1909 دولارات في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و180 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 2360 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 2031 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 1593 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.