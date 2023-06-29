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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد بهاد الدين شعبان لـ "الشاهد": الإخوان لم تنته.. ويجب مواجهتها فكريًا

أحمد بهاء الدين مع
أحمد بهاء الدين مع الدكتور محمد الباز

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن جماعة الإخوان لم تنته بكل أسف، الإخوان المسلمون مدرسة في تقنية التقية والقدرة على امتصاص الصدمات والنزول تحت الأرض إلى أن تتغير الأوضاع. 

وأضاف أحمد بهاء الدين شعبان، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإخوان فعلوا ذلك منذ أيام حسن البنا، وأيام سيد قطب، وعملوها أيضًا في أواخر عهد عبدالناصر، وهم يعملونها الآن.

وأوضح أن الذي يتصور بأن الإخوان المسلمين انتهوا، يكون واهمًا، الإخوان تم ضربهم ضربة قوية، لكن إمكانياتهم وهيكلهم التنظيمي موجود.

وتابع: "أعتقد أن أقرب تجربة لتجربة الإخوان هي التجربة الصهيونية، التجربتان متقاربتان جدا من التلون والقدرة على الخداع، الإخوان مازالوا كامنين وهم متوغلون في قطاع التعليم وقطاع الخدمات المدنية وبعض مؤسسات الدولة".

وأشار الى أن الاخوان استغلوا أن الدولة كانت خالعة يدها تماما من دورها الاجتماعي فاحتلوا المؤسسات، على سبيل المثال عندما تخرج الدولة من تقديم خدمة العلاج، يدخل الإخوان ويعملوا المستوصفات بأجر رمزي وربما مجانية، وينشئوا عيادات شبه مجانية، وفي الكليات استغلوا حاجة الطلاب الغلابة القادمين من الريف وخاصة الفتيات، ويقيموا معارض للملابس الإسلامية  بأسعار رمزية، والمراجع التي يحتاج إليها الطلاب يقدموها بأسعار زهيدة، لافتا إلى أن الاخوان متميزين في هذه القضية، وبالتالي نحن قصرنا في المواجهة الفكرية".

وأردف: "نحن بحاجة على مستوى العالم بذل جهد كبير ومنظم ومنهجي لا يكل ولا يمل عن كشف مسار جماعة الإخوان، ومن خلال ذلك نحن لا نحصن المجتمع منهم فقط بل نضع أسس للمستقبل، حيث إننا في لحظة تاريخية فارقة سنتجاوزها بإذن الله، ولكن حتى نتجاوزها يجب أن يكون لدينا وضوح في الرؤية، فقد عشنا مع بعض تجربة هزيمة 1967م وتجاوزناها وانتصرنا".

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