مع شروق شمس الخميس 29 يونيو 2023 ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، يكثر البحث عن أفضل الأدعية للصباح، حيث أمرنا الله عز وجل بالدعاء والتضرع له حتى يلبي لنا مطالبنا، ويعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يحبها الله تعالى، فهي تقرب العبد من ربه، والله يجيب دعوة الداع إذا دعاه، ويجب الإلحاح في الدعاء والخشوع لله، ليكن مستجابًا بإذن الله.

أفضل أدعية الصباح فى ثانى أيام عيد الأضحى 29-6-2023

اللهمّ يا منْ وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك، وتنفس الصُبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة.

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، واصرف عنا كل ما فيه شر لنا.

اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

رب إني فوضتك أمري كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك.

اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في أهلي ولا في مالي، اللهم اصرف عني الشر كله، ومن علي بالصحة والعافية.

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي ووفقني وأجبر خاطري. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعّب لي حاجة ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً.

اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، واقض لنا حاجاتنا يا رب العالمين. اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة.

رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا.

اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأحوال. اللهم فوضتك أمري كله فجملة خيراً بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم اجعل دعواتنا لا ترد وهب لنا رزقاً لا يعد وافتح لنا باباً للجنة لا يسد.