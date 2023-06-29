ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أفضل أدعية الصباح فى ثانى أيام عيد الأضحى 29-6-2023

أدعية الصباح
أدعية الصباح

مع شروق شمس الخميس 29 يونيو 2023 ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، يكثر البحث عن أفضل الأدعية للصباح، حيث أمرنا الله عز وجل بالدعاء والتضرع له حتى يلبي لنا مطالبنا، ويعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يحبها الله تعالى، فهي تقرب العبد من ربه، والله يجيب دعوة الداع إذا دعاه، ويجب الإلحاح في الدعاء والخشوع لله، ليكن مستجابًا بإذن الله.

أفضل أدعية الصباح فى ثانى أيام عيد الأضحى 29-6-2023

اللهمّ يا منْ وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك، وتنفس الصُبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة. 

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، واصرف عنا كل ما فيه شر لنا. 

اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، وارزقنا من حيث لا نحتسب. 

رب إني فوضتك أمري كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في أهلي ولا في مالي، اللهم اصرف عني الشر كله، ومن علي بالصحة والعافية. 

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي ووفقني وأجبر خاطري. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعّب لي حاجة ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً. 

اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، واقض لنا حاجاتنا يا رب العالمين. اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة. 

رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. 

اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأحوال. اللهم فوضتك أمري كله فجملة خيراً بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. 

اللهم اجعل دعواتنا لا ترد وهب لنا رزقاً لا يعد وافتح لنا باباً للجنة لا يسد.

 

الأكثر قراءة

مصابة بعدوى خطيرة.. العثور على ملكة البوب مادونا فاقدة للوعى

بلومبيرغ: مجموعة السبع و6 دول يفشلون بالتوصل لاتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 2023/6/29

بطرق السداد.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2023

الأوراق المطلوبة للحصول معاش تكافل وكرامة 2023.. وخطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين

"الصحة" تحذر الأمهات من 4 عادات غذائية يجب تجنبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟