مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29-6-2023 ثانى أيام عيد الأضحى

يبحث العديد من المسلمين عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم الخميس 29-6-2023، حيث يرغب الملايين في ضبط مواعيد أداء الفرائض الخمس خلال عيد الأضحى، رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة التي تغفر فيها الذنوب ويعتق فيها الملايين من عباد الله من النار.



مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29-6-2023 فى مصر

يقدم الدستور للقراء مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29-6-2023، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والمعتمدة في كافة مساجد الجمهورية

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:58 م

موعد صلاة العصر 4:33 م

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:34 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 1:03 م

موعد صلاة العصر 4:41 م

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:44 م

مواقيت الصلاة فى المنصورة

وقت صلاة الفجر 4:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 8:02 م

موعد صلاة العشاء 9:37 م

مواعيد الصلاة في قنا

وقت صلاة الفجر 4:19 ص

وقت صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 4:17 م

وقت صلاة المغرب 7:45 م

وقت صلاة العشاء 9:13 م

مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 4:10 م

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:05 م

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:03

توقيت صلاة الظهر 12:54

موعد صلاة العصر 4:31

موعد صلاة المغرب 7:57

توقيت صلاة العشاء 9:32