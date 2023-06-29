شولتس يعلق على أمن الناتو بعد وصول فاجنر إلى بيلاروس

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا يرى حدوث أي تغييرات فيما يتعلق بأمن الناتو وذلك بعد نقل مقاتلين من مجموعة فاجنر إلى الأراضي البيلاروسية.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي في العاصمة برلين: "نقوم بمراقبة هذا الوضع بقلق كبير، ولكن في نفس الوقت نحن واثقون من أنّنا قادرون على حماية أراضينا".

وأضاف في رده على سؤال عمّا إذا كان يرى أي خطر محدق في ظل الظروف الحالية فيما يتعلق بأوكرانيا أو ليتوانيا أو بولندا: "الالتزام بعهد الدفاع عن كل سنتيمتر من أراضي الناتو في حال الهجوم عليها ينطبق على جميع الدول المشاركة في الحلف، وفي الوقت نفسه لا أتوقع أن يتغير الوضع في الوقت الراهن".

يشار إلى أنّه في وقت سابق، قال نائب رئيس وزراء بولندا، ياروسلاف كاتشينكي، إن بلاده تعمل على تعزيز الحدود مع بيلاروس بسبب تواجد مقاتلي مجموعة "فاغنر" هناك، على الرغم من عدم وجود بيانات حقيقية بأعددهم.

هذا وقد تم التوصل إلى اتفاق، في وقت سابق، بوساطة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، يقضي بمغادرة رئيس مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين، وعدد من مقاتليه الأراضي الروسية إلى بيلاروس