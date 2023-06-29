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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميكالى: كنا أفضل من مالي طوال المباراة.. وتعطل الفار أمر مريب جدا

ميكالي
ميكالي

أبدى البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه الفراعنة على مالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وفاز منتخب مصر على مالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد ابن بطوطة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد.

وقال روجيرو ميكالي، في تصريحات صحفية، "المباراة كانت صعبة جدا لكن كنا الأفضل طوال اللقاء وتمكنا من فرض السيطرة على المنافس منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف: "كان من الضروري الفوز في هذه المباراة لاستكمال مشوارنا، والثلاثة نقاط غالية للغاية لأننا حصلنا عليها من الفريق المتصدر".

وتابع: "الوضع تغير الآن وأصبحنا في الصدارة وهو المكان الذي نستحقه، فقد كنا أبطالاً طوال المباراة وحققنا المطلوب وثقتي في هؤلاء اللاعبين لا حدود لها".

وأعرب ميكالي عن دهشته الشديدة من إقامة مباريات منتخب مصر في البطولة بدون تقنية الفيديو، مشيرًا إلى أن المنتخب الأولمبي استحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة النيجر وركلتي جزاء أمام مالي.

وتعهد المدرب البرازيلي على تقديم الأفضل مع المنتخب الأوليمبي ومحاولة الصعود إلى أوليمبياد باريس 2024.

البرازيلي روجيرو ميكالي المنتخب الأوليمبي مباراة مصر ومالي أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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