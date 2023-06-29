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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل مسلح بتبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأمريكية فى جدة

تبادل إطلاق نار
تبادل إطلاق نار

قتل مسلح خلال تبادل لإطلاق النار بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة السعودية، كما  أسفرت الحادثة عن وفاة عنصر من الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية متأثرًا بجروحه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه عند الساعة (45 : 6) مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 12 / 1444هـ، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملًا سلاحًا ناريًا في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أن أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية تعرض إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب المتحدث الأمني السعودي.

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