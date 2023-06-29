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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال الإنجليزى يعلن ضم الدولى الألمانى كاى هافيرتز

كاي هافيرتز
كاي هافيرتز

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع الألماني كاي هافيرتز قادمًا من تشيلسي.

وذكر أرسنال عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن اللاعب الدولي الألماني انضم للفريق قادمًا من تشيلسي بعقد طويل الأجل دون الكشف عن مدته.

وأضاف أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أصبح من مفاتيح اللعب على مستوى النادي والمنتخب في المواسم الأخيرة، كما أنه شارك في 35 مباراة مع المنتخب الألماني (المانشافت)، وسجل 13 هدفًا ومثل بلاده في بطولتين كبيرتين.

وتابع أن هافيرتز خريج أكاديمية باير ليفركوزن، حيث وقع هناك عقده الاحترافي الأول في عام 2016، وخلال أربعة أعوام في ليفركوزن شارك في 150 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 31 هدفًا.

وانضم هافيرتز إلى تشيلسي في عام 2020، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2021 وكأس السوبر الأوروبي وكأس  العالم للأندية.

ارسنال كاي هافيرتز الدورى الانجليزى تشيلسى

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