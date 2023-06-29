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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: ليس من مصلحة إسرائيل حدوث توترات فى المنطقة

بلينكن
بلينكن


قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه "ليس من مصلحة" إسرائيل وجود توترات في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية أقامها مجلس العلاقات الخارجية (منظمة غير حكومية) في مدينة نيويورك الأمريكية.
وأضاف أن السعودية وإسرائيل" مهتمتان باحتمالات التطبيع"، لكنه اعتبر أن إتمام التطبيع بينهما "أمرا صعبا للغاية".
وتابع: "لا يمكن أن يحدث التطبيع بين عشية وضحاها، ولكنه احتمال حقيقي ونعمل عليه".
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في تولي دور الوسيط من أجل إتمام هذه المسألة.
وعلى هذا النحو، جدد بلينكن التأكيد على أهمية تحسين حياة الفلسطينيين والالتزام بمبدأ حل الدولتين.
ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، جدد بلينكن التأكيد على استمرار بلاده في لعب دور أساسي لتوسيع نطاق التطبيع بين دول الشرق الأوسط وإسرائيل.
وقال إن الولايات المتحدة "تؤيد اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط، لأن ذلك يخدم مصالح المنطقة".
وتابع: "للولايات المتحدة مصلحة أمنية وطنية حقيقية في تعزيز التطبيع بين إسرائيل والسعودية".
وفي عام 2020، قامت إسرائيل بتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والمغرب. -

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