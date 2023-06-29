ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد بهاء الدين شعبان: دور المثقفين المصريين كان تاريخيًا في مواجهة الإخوان

أحمد بهاء الدين والدكتور
أحمد بهاء الدين والدكتور محمد الباز

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري،  إن مشهد  الحراك الشعبي كان تاريخيا بمعنى الكلمة، لأنه من المتعارف عليه أن يعترض رجال السياسة وتتدخل الحكومة، لكن أن تتحول مواجهة مثل هذه المواجهات إلى حراك شعبي واسع جدًا، فهو شيء جديد في مصر، خاصة وأن الوضع الديمقراطي ليس منفتحًا مثل أوروبا التي تشهد مظاهرات واحتجاجات، وهو ما يثبت أن مصر تمتلك حيوية كامنة كبيرة جدًا.

وأضاف أحمد بهاء الدين شعبان، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن مصر لو أخذت فرصتها ستقدم للبشرية تجربة نموذجية في الحوار السياسي وصياغة مسار جديد ينقل مصر نقلات كبيرة جدًا للأمام، مؤكدًا أن دور  المثقفين المصريين كان تاريخيا في مواجهة جماعة الإخوان. 

 

برنامج "الشاهد" 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

الأكثر قراءة

بيراميدز يسحق سموحة بخماسية ويضمن المشاركة في دوري الأبطال رسميًا

"مش هنمشي ورا شوية عيال".. بهاء الدين شعبان يوضح موقف الجماعة من 25 يناير

نور: منذ فترة كبيرة لم يتم إنتاج فيلمًا سينمائيًا مثل "بيت الروبي"

بلينكن: ليس من مصلحة إسرائيل حدوث توترات فى المنطقة

مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد: فعل مخز يستفز مشاعر المسلمين

أحمد بهاء الدين لـ"الشاهد: الإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيجلسون في الحكم 500 عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟