أحمد بهاء الدين شعبان: دور المثقفين المصريين كان تاريخيًا في مواجهة الإخوان

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن مشهد الحراك الشعبي كان تاريخيا بمعنى الكلمة، لأنه من المتعارف عليه أن يعترض رجال السياسة وتتدخل الحكومة، لكن أن تتحول مواجهة مثل هذه المواجهات إلى حراك شعبي واسع جدًا، فهو شيء جديد في مصر، خاصة وأن الوضع الديمقراطي ليس منفتحًا مثل أوروبا التي تشهد مظاهرات واحتجاجات، وهو ما يثبت أن مصر تمتلك حيوية كامنة كبيرة جدًا.

وأضاف أحمد بهاء الدين شعبان، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن مصر لو أخذت فرصتها ستقدم للبشرية تجربة نموذجية في الحوار السياسي وصياغة مسار جديد ينقل مصر نقلات كبيرة جدًا للأمام، مؤكدًا أن دور المثقفين المصريين كان تاريخيا في مواجهة جماعة الإخوان.

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.