ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد بهاء الدين شعبان لـ"الشاهد: اليسار كان ضد الإخوان عدا "الإشتراكيين الثوريين"

أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد بهاء الدين شعبان

قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إنه رفض حضور العديد من اللقاءات مع المعزول محمد مرسي.

 

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية" إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إن اليسار كان ضد الإخوان عدا "الاشتراكيين الثوريين" كانوا علي تواصل مع الجماعة.

 

وأضاف:" رفضت حضور العديد من اللقاءات مع محمد مرسي، وفي أثناء تأسيس حزب الحرية والعدالة تواصل معي محمد مرسي للقاء المرشد العام للجماعة، ورفضت وكان قبل تولي مرسي الحكم، وكان اللقاء لعرض برنامج الحزب على عدد من السياسيين والقيادات لشعبية.

 

وتابع:"لم يكن برنامج سياسي لتأسيس حزب ولكن كان رؤية مجانية لم يكن لها أي أساس بدون منهج أو رؤية، وأبديت تعليقي علي البرنامج، في ندوة، فقاطعني محمد مرسي، وانسحبت من الندوة، وعقب ذلك، رفضت كل الدعوات من الجماعة الإرهابية". 

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

مواد متعلقة

محمد أنور: أمير كرارة شجعني على الأكشن في فيلم "البعبع"

كريم عبد العزيز: بيت الروبي من أضخم الأعمال في تاريخ الدراما العربية

كريم محمود عبدالعزيز: نتنافس باحترام فى فيلم بيت الروبى

محمد عبدالرحمن: أعتز بصداقتي مع "كرارة" واتشديت لفيلم "البعبع"

أمير كرارة عن فيلم "البعبع": كان عندي تحدي أقدم فيلم أكشن كوميدي

أمير كرارة: بيتر ميمي وشك السعد.. وكلبش كان "خطوة" في حياتنا

اقتصادى: مشروع الـ1.5 مليون فدان نقطة الانطلاق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى

ستولتنبرج: الحلف يقوم بوضع خطة دفاعية جديدة فى ضوء التطورات بأوكرانيا

الأكثر قراءة

نور: منذ فترة كبيرة لم يتم إنتاج فيلمًا سينمائيًا مثل "بيت الروبي"

بيراميدز يسحق سموحة بخماسية ويضمن المشاركة في دوري الأبطال رسميًا

مصرع مواطن صدمته سيارة بطريق موقف العاشر

أحمد بهاء الدين لـ"الشاهد: الإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيجلسون في الحكم 500 عام

شروط التقديم في المعاهد الأزهرية رياض الأطفال والتعليم الابتدائي الأزهري 2023-2024

أحمد بهاء الدين شعبان لـ"الشاهد: الإخوان أشبه بالسرطان الذي يتخلل الجسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟