أحمد بهاء الدين شعبان لـ"الشاهد: اليسار كان ضد الإخوان عدا "الإشتراكيين الثوريين"

قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إنه رفض حضور العديد من اللقاءات مع المعزول محمد مرسي.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية" إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إن اليسار كان ضد الإخوان عدا "الاشتراكيين الثوريين" كانوا علي تواصل مع الجماعة.

وأضاف:" رفضت حضور العديد من اللقاءات مع محمد مرسي، وفي أثناء تأسيس حزب الحرية والعدالة تواصل معي محمد مرسي للقاء المرشد العام للجماعة، ورفضت وكان قبل تولي مرسي الحكم، وكان اللقاء لعرض برنامج الحزب على عدد من السياسيين والقيادات لشعبية.

وتابع:"لم يكن برنامج سياسي لتأسيس حزب ولكن كان رؤية مجانية لم يكن لها أي أساس بدون منهج أو رؤية، وأبديت تعليقي علي البرنامج، في ندوة، فقاطعني محمد مرسي، وانسحبت من الندوة، وعقب ذلك، رفضت كل الدعوات من الجماعة الإرهابية".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.