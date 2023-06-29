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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد بهاء الدين شعبان لـ"الشاهد: الإخوان أشبه بالسرطان الذي يتخلل الجسد

أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد بهاء الدين شعبان

حل أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، ضيفًا في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ويروي خلال الحلقة شهادته في الذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمدالباز، والمُذاع عبر فضائية" إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن جماعة الإخوان كانت أشبه بالسرطان الذي يتخلل الجسد.

وأضاف: تقديري للهوية الوطنية أنها لا حدود لها، وبعتبر نفسي محظوظ، أن ولدت مصرياً، وكنت في ندوة منذ فترة عن الحضارة المصرية والصينية وكان عنوان الندوة "سور الصين العظيم والأهرام"، فعلقت أن هذا العنوان يختصر أهم حضارتين في التاريخ، لأن الحضارة المصرية مجيدة، ومحاولة اختطافها واستبدالها، بمسخ آخر، أياص كان فكان لابد أن تنتفض، وذلك كان شعور الناس العادية في الشارع أن مصر في خطر، وأن البلد تتعرض لعملية غسيل مخ، ومحاولة إحلال هوية جديدة، لا تمت للمصريين بصله.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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