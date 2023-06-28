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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد أنور: أمير كرارة شجعني على الأكشن في فيلم "البعبع"

محمد أنور
محمد أنور

حل الفنان أمير كرارة، وأبطال فيلم "البعبع"، محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، ضيوف على برنامج "معكم منى الشاذلي، والمُذاع عبر فضائية " cbc"، مساء اليوم الأربعاء، ليكشفوا عن كواليس العمل السينمائي.

وقال الفنان محمد أنور: "الفنان أميرة كرارة دايماً بيشجعنا بطريقة غير مباشرة، وكان في موقف مع المخرج، وأمير كرارة قال مش هيعرف يسوق الأتوبيس، فقولت لا هسوق، وأنا حتى مسوقتش عجلة قبل كده، وقد كان سوق الأتوبيس وكرارة صقف لي بعد المشهد".

وأضاف: "ولم جيت أشارك في البعبع، الناس قالت ليا، دة أكشن بقى وكدة، وبرده اتغلبت على نفسي واتعلمت الأكشن والضرب وكل حاجة".

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