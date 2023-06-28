قناة الناس| خالد الجندي لفاقدي أحد والديه: الموت مرحلة والعلاقة لم تنتهي (فيديو)

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة لكل من فقد أحد والديه، قائلاً إن الموت عند المسلمين مرحلة انتقالية وليست نهاية علاقة، وموتانا علاقتنا بهم لم تنتهي.

واستشهد الجندي، خلال لقاء عبر قناة الناس، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حين قال: "ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"، موضحًا أن الصدقة الجارية ليس من شروطها أن تعرف صاحبها، قائلًا: “لو واحد خبطته عربية وطلعت له صدقة جارية هتوصله لأنه مقالش من أبيه أو أخيه أو أمه فيقولك صدقة جارية مقالش منين”.

ولفت الجندي، أن العلم ينتفع به، لم يقل أنه علم شرعي أو أي نوع من أنواع العلوم، والرسول بين أن الدعاء حبل لا ينقطع، إنما اشترط أن يكون الولد صالحا يسمى احترازاً لكون عدم الصالحين لا يستجاب لدعائهم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.