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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبدالرحمن: أعتز بصداقتي مع "كرارة" واتشديت لفيلم "البعبع"

محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن

حل الفنان أمير كرارة، وأبطال فيلم "البعبع"، محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، ضيوف علي برنامج "معكم منى الشاذلي، والمُذاع عبر فضائية " cbc"، مساء اليوم الأربعاء، ليكشفوا عن كواليس العمل السينمائي.

وقال الفنان محمد عبدالرحمن، إن فيلم “البعبع”  ينتمي إلى نوعية أفلام البطولة الجماعية.

وأضاف: "اتشديت للسيناريو منذ اللحظة الأولى، واتفاجأت بنفسي في الأكشن، بس الحمدلله اتدربت كويس، ومتوقعتش إني أقدم الدور بالشكل ده".

وتابع: "أعتز بصداقتي مع الفنان أميرة كرارة، وأتمنى استمتاع الجمهور بأفلام العيد".

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