محمد عبدالرحمن: أعتز بصداقتي مع "كرارة" واتشديت لفيلم "البعبع"

حل الفنان أمير كرارة، وأبطال فيلم "البعبع"، محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، ضيوف علي برنامج "معكم منى الشاذلي، والمُذاع عبر فضائية " cbc"، مساء اليوم الأربعاء، ليكشفوا عن كواليس العمل السينمائي.

وقال الفنان محمد عبدالرحمن، إن فيلم “البعبع” ينتمي إلى نوعية أفلام البطولة الجماعية.

وأضاف: "اتشديت للسيناريو منذ اللحظة الأولى، واتفاجأت بنفسي في الأكشن، بس الحمدلله اتدربت كويس، ومتوقعتش إني أقدم الدور بالشكل ده".

وتابع: "أعتز بصداقتي مع الفنان أميرة كرارة، وأتمنى استمتاع الجمهور بأفلام العيد".