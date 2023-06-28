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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حمدى باتشان: لا أسمع أغانى المهرجانات وأمنع دخولها بيتى

حمدى باتشان
حمدى باتشان

قال المطرب الشعبي حمدى باتشان إن أغلب الأغاني التي كان يغنيها في الماضي كان يوجد بداخلها إفيهات، منها "أهو انت" و"التكى على المحبة".

وأضاف باتشان، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، أنه قدم الكثير من الأغاني، لافتًا إلى أن المتداول كان أغاني المهرجانات، معقبًا: "كل 3 سنوات تظهر أغاني والبعض منها سريع الاختفاء".

وأعرب عن رغبته في أن يستمر ويكمل المسيرة أصحاب الأصوات الجيدة، لافتاً إلى أنه يحترم كل من يختار كلمات جيدة في الأغنية، يرفض كلمات الأغاني التي تجرح الجميع. 

وتابع المطرب الشعبي حمدي باتشان: "لا أسمع أغاني المهرجانات وممنوع دخولها في البيت عندي".

كما أعرب عن حبه الشديد لأغاني أم  كلثوم، بالإضافة إلى أنه يحب المطرب بهاء سلطان في العصر الحديث، متابعًا: "أنصح ابنى أحمد بأن يشتغل على نفسه أكثر وهو في سكة بعيدة عنى تمامًا".

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