أمير كرارة عن فيلم "البعبع": كان عندي تحدي أقدم فيلم أكشن كوميدي

كشف الفنان أمير كرارة، عن كواليس عمله الفني السينمائي الجديد "البعبع" خلال لقاء تليفزيوني منذ قليل.

وقال الفنان أمير كرارة، خلال لقائه بببرنامج "معكم منى الشاذلي"، مع الإعلامية منى الشاذلي، والمُذاع عبر فضائية " cbc"، مساء اليوم الأربعاء، إن فيلم البعبع هو فيلم عائلي جميل للغاية، ويمكن للعائلة كلها أن تشاهده، وكل ما شاهده قال إنه فيلم عظيم.

وأضاف كرارة: "كان عندي تحدي أقدم عمل فني مختلف عن ما قدمته من قبل من خلال فيلم البعبع".

وأشار إلى أن فيلم "البعبع" مختلف، متابعاً: "ومن زمن لم أقدم عمل أكشن كوميدي".