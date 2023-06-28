حمدى باتشان: لم أتوقع نجاح أغنية "أوه سطلانة".. كنت فاكرها أغنية وهتعدى

قال المطرب حمدي باتشان إنه لم يتوقع أن أغانيه التي قدمها في الثمانينات أن تنتشر بين الشباب في 2023.

وأضاف حمدي باتشان خلال لقاءه ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية dmc، أنه الصورة الغنائية عندما تكون بشكل جيد جدًا وتناقش موضوع موجود فإنها تعيش عبر الزمن، لافتًا إلى أن الأغنية تنتقد الكثير من السلبيات في المجتمع.

وأوضح أن هناك الكثير من الأغاني التي ظهرت على الساحة بعض الوقت ومن ثم اختفت، لافتًا إلى أن الحالة الحقيقية دائماً وأبدًا على مستوى الدنيا هي التي تعيش مع الناس.

وأشار إلى أن الناس تحب أيضًا الأغاني التي بها حالة من الفرحة والبهجة.

وأكد أن أغنية أوه سطلانة التي قدمها مع عبدالباسط والليثي وحسن الخلعي لم يكن يتوقع نجاحها بهذا الشكل، معقبا: "أعلم أن الليثي طيب ومرزق وأحبه على المستوى الشخصي، فعندما قال لي على الأغنية لم أتردد، وكل المطربين معنا في الأغنية أكثر من رائعين".

وتابع: "عملنا أغنية أوه سطلانة لفيلم "بعد الشر" للفنان علي ربيع، وقلت بإنها غنوة وهتعدي، وكنت أحضر في أربع أغاني أخرى".