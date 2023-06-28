ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حمدى باتشان: لم أتوقع نجاح أغنية "أوه سطلانة".. كنت فاكرها أغنية وهتعدى

حمدي باتشان
حمدي باتشان

قال المطرب حمدي باتشان إنه لم يتوقع أن أغانيه التي قدمها في الثمانينات أن تنتشر بين الشباب في 2023.

وأضاف حمدي باتشان خلال لقاءه ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية dmc، أنه الصورة  الغنائية عندما تكون بشكل جيد جدًا وتناقش موضوع موجود فإنها تعيش عبر الزمن، لافتًا إلى أن الأغنية تنتقد الكثير من السلبيات في المجتمع.

وأوضح أن هناك الكثير من الأغاني التي ظهرت على الساحة بعض الوقت ومن ثم اختفت، لافتًا إلى أن الحالة الحقيقية دائماً وأبدًا على مستوى الدنيا هي التي تعيش مع الناس. 

وأشار إلى أن الناس تحب أيضًا الأغاني التي بها حالة من الفرحة والبهجة.

وأكد أن أغنية أوه سطلانة التي قدمها مع عبدالباسط  والليثي وحسن الخلعي لم يكن يتوقع نجاحها بهذا الشكل، معقبا: "أعلم أن الليثي طيب ومرزق وأحبه على المستوى الشخصي، فعندما قال لي على الأغنية لم أتردد، وكل المطربين معنا في الأغنية أكثر من رائعين".

وتابع: "عملنا أغنية أوه سطلانة لفيلم "بعد الشر" للفنان علي ربيع، وقلت بإنها غنوة وهتعدي، وكنت أحضر في أربع أغاني أخرى". 

 

الأكثر قراءة

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

حقيقة انفصال محمد فراج عن زوجته بسنت شوقى

المصرى البورسعيدى يهزم فيوتشر بثنائية فى الدورى

أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. المنتخب الأوليمبى ينعش آماله فى التأهل بفوزه على مالى

إصابة 16 شخصًا إثر انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

كوبرى قصر النيل قبلة "الأندر إيدج" فى الساعات الأخير من أول أيام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟