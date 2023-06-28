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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمير كرارة: بيتر ميمي وشك السعد.. وكلبش كان "خطوة" في حياتنا

أمير كرارة
أمير كرارة

حل الفنان أمير كرارة وأبطال فيلم البعبع، ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلي الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة cbc، مساء اليوم الأربعاء.

وكشف كرارة عن كواليس فيلمه الجديد "البعبع"، قائلاً:" ايهاب بليبع عرض عليا الفيلم بالتفصيل، وأن كنت بضحك وهو بيحكي ليا الفيلم، ومكنش لسه كتب الفيلم، وقولتله الفيلم تحفه وبتاعي، وعدت سنة ونص، وبعدين انشغلت، وعدت سنة ونص".

وأضاف:" كان آخر حاجة ليا كزابلانكا، وكنت متأخر في السينما، وحرب كرموز كان بينش مارك، وحاجة مهمة لبيتر ميمي، وأن بيتر ميمي وش السعد علي بعض، ولما اشتغلنا مع بعض كلبش كان بداية حلوة وقوية وكانت سلمة جديدة وخطوة في حياتنا الحمدلله".

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