المصري البورسعيدي يهزم فيوتشر بثنائية في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، الفوز على فيوتشر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري.

وفاز المصري على فيوتشر بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري.

وسجل هدفي المصري البورسعيدي محمد دبش ومروان حمدي في الدقيقتين 52 و68، ليحصد الفريق الثلاث نقاط.

وارتفع رصيد المصري البورسعيدي عند 44 نقطة في المركز الخامس بينما توقف رصيد فيوتشر عند 57 نقطة في المركز الثالث.

وبات فيوتشر مهددًا بفقدان المركز الثالث بعد أن صار فارق النقاط بينه وبين الزمالك صاحب المركز الرابع نقطة واحدة فقط.

