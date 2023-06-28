اقتصادي: مشروع الـ1.5 مليون فدان نقطة الانطلاق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي

كشف الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن العوامل التي وضعت مصر على خطى الاكتفاء الذاتي في الزراعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إنه هناك طفرة غير مسبوقة في الزراعة وضعت مصر علي خطي الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن مشروع الـ1.5 مليون فدان كان بكورة المشروعات العملاقة للتوسع الافقي، وكانت بدايته في عام 2015، ويعتمد علي المياه الجوفية ومياه الري البحرية.

وأشار إلى أن المشروع طرح للمستثمرين وجزء أخر للشباب من حديثي التخرج، موضحاً أن الأبار تخدم 230 فدان، وهذا نظام يتغلب علي المشاكل التي كانت تواجه الخريجين في الفترات السابقة.