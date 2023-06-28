"القاهرة الإخبارية": ثورة 30 يونيو تهدم حلم "الإخوان" الإرهابية (فيديو)

عرض برنامج "ملف اليوم" المُذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان "30 يونيه تهدم حلم جماعة الإخوان الإرهابية".

وفي صباح الـ 30 من يونيه 2014 خرج ملايين المصريين في الشوارع، معلنين رفضهم حكم جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن عاثت في الأرض فسادًا، رافضين نهب الجماعة لتخريب البلاد.

ذلك النهب الذي لطالما غلفته الجماعة بوعود زائفة ولم ينجح المصريون في اسقاط جماعة الإخوان فحسب، بل سطروا ملحمة وطنية استطاعت أن تقضي على مشروع الجماعة في المنطقة بأسرها، وهو ما اضطر عددا من الدول العربية إلى إعلان الإخوان جماعة إرهابية وحظر أنشطتها، فيما اضطرت أفرع الجماعة في دول أخرى إلى إعلان فك ارتباطها تنظيميًا بالجماعة الأم في مصر، الإمارات، السعودية، موريتانيا، ثلاث دول عربية صنفت جماعة الإخوان جماعة إرهابية بعد ثورة الـ 30 من يونيه في مصر.

واضطرت حركة النهضة في تونس وجبهة العمل الإسلامي في الأردن إلى تعديل مواثيقهما الداخلية لإعلان فك ارتباطهما بجماعة الإخوان من الأساس، بعد سقوط حكم الجماعة في مصر.