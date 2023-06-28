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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ليلة خارجة عن القانون.. ماذا حدث في الشارع الفرنسي بعد مقتل شاب على يد الشرطة؟

جثة
جثة

قالت إيمان مسلماني، الكاتبة الصحفية، إن ما حدث صباح الثلاثاء بمقتل شاب قاصر يبلغ من العمر 17 عام على يد شرطي، يدل على وجود عنف متزايد من قبل الشرطة الفرنسية.

وأضافت مسلماني خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أنه منذ مارس هذا العام، قد قدمت الكثير من الشكاوي ضد عنف الشرطة، لافتة إلى أن عنف الشرطة الفرنسية ليس بجديد، لكن مقتل هذا الشاب أشعل الضواحي التي يعيش أغلب الأشخاص من أصول مهاجرة  بشكل خاص، معقبة: "ليلة البارحة يمكن اعتبارها ليلة خارجة عن القانون، وخارجة عن كل ما تتطلبه التهدئة في هذه الحالات".

وأوضحت أن الشباب قاموا بإحراق الكثير من السيارات وقاموا بأعمال شغب وإحراق مواقف الباصات والحافلات بشكل أو بآخر.

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