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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اقتصادي: الدولة المصرية تمكنت من وضع منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية

برنامج العلاج علي
برنامج العلاج علي نفقة الدولة

كشف الخبير الاقتصادي محمد أنيس، عن جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إنه هناك أزمات وتحديات كثيرة أمام الدولة المصرية ولكنها تمكنت من وضع أسس ومنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.

وأضاف، أن ذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في جميع الشرائح، موضحاً أن برنامج العلاج علي نفقة الدولة الذي تم تطبيقه خلال السنوات الماضية تجربة نجاح كاملة.

 وأشار إلى أن المريض الذي يستحق الخدمة يتواصل بسلسه شديدة للحصول علي الخدمة، مشيراً إلى أن الدعم المطلق يعتبر إهدار للمال العام، وأنه تم توجيه هذا الدعم وتزويد الخدمات والشرائح التي تستحق لهذا الدعم.

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