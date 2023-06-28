ماكرون: حلف الناتو يقوم بدوره لحماية أعضائه بالرغم من مراهنة الكثيرين على انقسامه

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه علينا أن نرسل رسالة اتحاد الوحدة، لافتًا إلى أن انضمام فنلندا إلى الحلف يمثّل مؤشرًا قوياً.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفرنسي وأمين عام حلف الناتو، أنه علينا الآن أن نذهب إلى نهاية المطاف حتى نسمح بالانضمام بشكل كامل إلى الحلف، حيث أن 22 بلدًا أنجزوا هذه الإجراءات الوطنية في هذا المجال.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حلف الناتو يقوم بدوره لحماية أعضائه بالرغم من "مراهنة الكثيرين على انقسامه".

فيما أعلن ستولتنبرغ أنه ستتم الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا خلال قمة "فيلنيوس" المقررة في 11 و12 يوليو التي ستبحث مسألة العلاقات بين كييف والحلف.