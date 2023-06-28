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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جميل عفيفي: مبادرة "حياة كريمة" هي الأعظم في التاريخ

حياة كريمة
حياة كريمة

كشف الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، عن جهود مبادرة "حياة كريمة" في تغيير الحياة في قرى ومحافظات مصر. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن مبادرة "حياة كريمة" هي الأعظم في التاريخ، وأحدثت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن الريف المصري كان مهمل لسنوات طويلة جداً، ولم يكن هناك أي حكومة من الحكومات تسعى لتغير أو تقديم خدمات للريف المصري، مما جعل هناك تراكم لسوء الخدمات.

وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" جاءت لتغير وجه الريف المصري والارتقاء بالمواطن في الريف المصري، موضحاً أن المبادرة يستفيد منها 60 مليون مواطن مصري، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتغير الحياة بالنسبة للمواطن.

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