وائل السمري: جهود الرئيس السيسي نجحت في مواجهة التمييز والعنف ضد المرأة

كشف الكاتب وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، عن جهود الدولة في مجال الثقافة، وكيفية إسهام ثورة 30 يونيو في استعادة مصر لمكانتها الثقافية إقليمياً وعالمياً.

وقال “السمري” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للنهوض بمجال الثقافة، وتثديم صورة حضارية مشرقة عن مصر.

وأضاف أن الاتجاه الأولي في اهتمام الدولة هو الممارسة الثقافية بمعني مواجهة العنف علي السيدات والانتصار لحقوق المرآة بما يرسخ لحقوق المواطنة والحفاظ علي خصوصية الناس.

وأشار إلى أن الثقافة تعزز الممارسات الحضارية للإنسان مع الآخرين، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جابه بنفسه التمييز والعنف ضد المرأة والتحرش.