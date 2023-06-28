ميرفت التلاوى: لا يوجد خطاب للرئيس السيسى إلا ويتحدث عن دعم المرأة

كشفت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة سابقًا، عن جهود الدولة في تمكين المرأة المصرية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الإرادة السياسية وضعت المرأة علي رأس أولوياته، حيث أنه لا يوجد خطاب للرئيس السيسي، إلا ويتحدث عن دعم المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل، وإعطائها الفرص التي كانت محرومة منها في الأوقات السابقة.

وأضافت أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي، وأصبحت جزءا فاعلا في وضع السياسات في الدولة، ويتبقى من الإيجابيات الكثيرة التي وضعت خلال الـ10 سنوات الوعي والرد على الفتاوى الخاطئة والمفاهيم المتوارثة الخاطئة التي يجب على الإعلام العمل على تغييرها.