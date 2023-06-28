ميرفت التلاوى: الـ10 سنوات الماضية حقبة ذهبية للمرأة المصرية

كشفت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة سابقًا، عن جهود الدولة في تمكين المرأة المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن تمثيل المرأة في البرلمان أصبح ممتازا بعدما كانت مصر في آخر قائمة الدول بهذا المجال.

وأضافت أن المرأة أصبحت تشغل ثلث المناصب في البرلمان والمحليات، موضحة أن المرأة حصلت على حقوق كثيرة أهمها الإرادة السياسية للدولة والذي انعكس على الرأي العام، وأصبح كل مسئول يفكر في المرأة عند اتخاذ أي قرارات تنفيذية.

وأشارت إلى أن الـ10 سنوات الماضية تعتبر حقبة ذهبية للمرأة المصرية في تغيير التشريعات لصالح المرأة.