خبير أثرى: الرئيس السيسى يولى أهمية كبرى لملف الآثار المصرية

كشف الخبير الأثري الدكتور أحمد عامر، عن أهم الاكتشافات في السنوات الأخيرة وتطوير المتاحف، بعد ثورة 30 يونيو.

وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك نقلة نوعية متميزة شهدها قطاع الآثار جعلت مصر محط أنظار العالم.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبري لملف الآثار المصرية، موضحًا أنه على رأس هذه الأولويات المتحف المصري الكبير الذي قارب على الانتهاء من أعماله.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون أكبر متحف على مستوى العالم، وسيضم حوالي 100 ألف قطعة أثرية، وتم الانتهاء من 99% من الحدث.