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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليوم.. أمير كرارة ونجوم "البعبع" ضيوف منى الشاذلى

أمير كرارة ونجوم
أمير كرارة ونجوم "البعبع" ضيوف منى الشاذلى

يحل الفنان أمير كرارة وأبطال فيلم البعبع ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلي الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة cbc، في تمام التاسعة مساء.

وشهد برومو الحلقة الذي نشرته الصفحة الرسمية لقناة cbc، الكثير من المواقف وتجسيد مشاهد الأكشن بين أمير كرارة وأبطال فيلم “البعبع”، كما سيتحدث عن كواليس العمل والمواقف الطريقة التي جمعتهم بإلإضافة إلى غنائه أثناء الحلقة.

فيلم البعبع

وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار الأكشن والإثارة، ويظهر “كرارة” بشخصية المجرم ويدعى سلطان يواجة العديد من المواقف والتحديات مع صديقة سوكا.

أبطال فيلم

الفيلم بطولة أمير كرارة، باسم سمرة، ياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

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