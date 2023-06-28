وزيرة البيئة تتفقد وسائل الحماية والأمان لممارسى الأنشطة البحرية بشواطئ الغردقة

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، بقيادة فريق محميات البحر الأحمر شواطئ الغردقة، حيث استقلت مركبا من محميات البحر الأحمر.

بدأت جولة التفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورا بجزيرة أبومنقار وشعب السقالة وانتهاءا بجزيرة الجفتون.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجولة أنه تم تفقد أحد المراكب السياحية الموجودة بتلك المنطقة للتأكد من توافر كافة الاشتراطات البيئية وعوامل السلامة والأمان لممارسى الأنشطة البحرية الموجودين داخل المركب، كما تم التأكد من عدم وجود أى ممارسات بيئية خاطئة.

وفى السياق ذاته، اطمأنت وزيرة البيئة من مدير محميات البحر الأحمر أنه تم توزيع كافة العاملين بمحميات البحر الأحمر على الأماكن المختلفة على طول الساحل مثل مناطق الجونة وخليج أبوسومة وسهل حشيش وخليج مكادى لاستمرار قيامهم بعمليات المسح البحرى والتى بدأت منذ أمس، وتأكدها من توافر كافة إجراءات السلامة والأمان لهم، وكذلك تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر خلال الأسبوع الماضى وذلك من قبل مراكز الغوص والمراكب والفنادق السياحية.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه يوجد فريق آخر من محميات البحر الأحمر يعمل على طول الساحل للتأكد من التزام الشواطئ بالاشتراطات البيئية وبإجراءات السلامة والأمان لممارسى الأنشطة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد قامت أمس بالإشراف والمتابعة لأعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي للوقوف علي كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك.