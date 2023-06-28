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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع بونات مساعدات غذائية وحملات رقابية فى مراكز المنيا احتفالًا بالعيد

لحوم بأسعار مخفضة
لحوم بأسعار مخفضة بمالمنافذ بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا فتح المنافذ ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار، ففي مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، قال عماد حسن رئيس المركز والمدينة، إنه جرى ذبح 5 عجول بقرية صندفا تحت إشراف الطب البيطري وبيعها بأسعار مخفضة، إلى جانب بيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تخفيفا لمعاناة المواطنين، كما شهدت المنافذ في مغاغة، إقبالا كبيرا على بيع اللحوم؛ نظرا لجودة المعروض وانخفاض الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتوسع في إقامة منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وتكثيف الحملات الرقابية على تلك المنافذ؛ لمنع أي محاولات للغش أو التلاعب بالأسعار والأوزان ومراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن منافذ بيع اللحوم واصلت عملها بمركز بني مزار، حيث قامت الوحدة المحلية بحملة تموينية رقابية وتفتيشية بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري، أسفرت عن تحرير 13 محضرا متنوعًا جاءت هذه المخالفات ما بين ذبح خارج المجازر، وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، وعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، قال المحاسب هشام فايز، رئيس المركز والمدينة، إن الوحدة المحلية قامت بتوزيع بونات ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والبنك الزراعي المصري، حيث تم توزيع 150 بونا لمستحقى تكافل وكرامة بقرى المواطنة (الكفور، إبوان، هوارة) بواقع 50 بونا لكل قرية بحضور مسئولي التضامن الاجتماعي؛ لضمان إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تواصل متابعة منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة طوال أيام العيد.

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المنيا بونات مساعدات غذائية حملات تموينية ورقابية مبادرة محاربة غلاء الأسعار مركزي مطاي وبني مزار

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