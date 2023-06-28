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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طريقة تنظيف الأذن من الشمع المتراكم

تنظيف الأذن
تنظيف الأذن

يعاني الكثير من الأشخاص من كثرة الشمع داخل الأذن الذي إذا تراكم يتسبب في حدوث عدوى في الأذن ومشاكل في السمع، وفي هذه الحالة يصبح من المهم إزالة شمع الأذن بشكل سريع.

ويبحث الكثير منا عن طريقة يمكن إتباعها لتنظيف الأذن من الشمع الزائد الذي يعمل على انسداد الأذن أو ارتفاع حرارة الجسم أو ألم شديد في الأذن، لذلك نرصد لكم في السطور التالية كافة التفاصيل التي يبحث عنها الكثير والتي تشمل طرق تنظيف الأذن من الشمع المتراكم، وفقاً لموقع “healthshots”، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

بهذه الطريقة يمكنك تنظيف الأذن من الشمع

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك أن تستخدمها لتنظيف الأذن من كثرة الشمع الذي يعتبر مصدر إزعاج لدى الكثير ولمعرفة الطرق تتبع السطور التالية:

1 - يمكنك ببساطة تنظيف أذنيك في المنزل باستخدام الماء الدافئ من خلال قطارة أو قطعة من القطن، ثم تقوم بإدخال الماء في أذنك وسيتم تنظيف الأذن من الشمع بشكل سريع.

2 - تستطيع إزالة شمع الأذن بأمان عن طريق تخفيفه بالماء، أو بقطرات الأذن، أو الاستخراج اليدوي باستخدام جهاز يسمى “كوريت”.

3 - يمكنك استخدام بضع قطرات من الجلسرين الذي يساعد في إزالة شمع الأذن.

فوائد شمع الأذن

1 -  يعمل الشمع على حماية آذاننا من البكتيريا والفطريات والماء ويساعد أيضًا في التنظيف.

2 -  يعمل شمع الأذن على منع الغبار والجراثيم من الدخول للأذن، كما أنه يعمل على تليين القناة السمعية.

تنظيف الأذن فوائد شمع الأذن شمع الأذن الأذن بهذه الطريقه يمكنك تنظيف الأذن

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