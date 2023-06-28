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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا: إزالة 40 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة (صور)

إزالة تعديات بمراكز
إزالة تعديات بمراكز المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة الدائمة لأي تغيير مكاني غير قانوني أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي أعمال بناء مخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

كما وجه المحافظ وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وأفرعها في المراكز بالتنسيق مع الوحدات المحلية لرصد أي مخالفات للبناء والتعديات والتدخل السريع لمنعها في المهد.

تماشيا مع توجيهات المحافظ، قامت الوحدات المحلية في مراكز المحافظة بإزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحديدا 20 حالة في مركز بني مزار، تضمنت 9 حالات تعدٍ على أرض إصلاح زراعي في قرية دير السنقورية، و5 حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني في قرية شلقام، وحالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية في حي غرب المدينة، وحالتي تعد في قرية صندفا، وحالة تعدٍ على أرض زراعية في قرية نزلة عمرو التابعة لمجلس قروي الحسينية، وحالتي تعد في مجلس قروي بني صامت، إحداهما تعدٍ على أرض أملاك دولة في قرية حماضة والأخرى تعدٍ على أرض زراعية في قرية الناصرية. 

في مركز مطاي، قامت الوحدة المحلية بإزالة 7 حالات تعد، تضمنت حالتي تعد على أرض زراعية في قريتي أبوعزيز وعزبة أبوإسماعيل، و3 حالات تعد في حي غرب المدينة، وحالتي تعد في قرية منبال. كما تمكنت الوحدة المحلية في مركز ديرمواس من إزالة 4 حالات بناء مخالف في قرية دلجا. 

وفي مركز أبوقرقاص، تمت إزالة حالتي تعد في قرية الشيخ تمي، وحالة تعد بالبناء في المهد بعزبة داود بمركز سمالوط. وفي مركز المنيا، تمت إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية في قرى صفط الخمار وتلة ودمشير والبرجاية.

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محافظ المنيا إزالة 40 حالة تعدي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أستمرار إزالة التعديات خلال العيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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