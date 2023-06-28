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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

احتفالا بعيد الأضحى.. "الداخلية" تشارك المواطنين الاحتفالات بـ"الورد"

احتفالا بعيد الأضحى..
احتفالا بعيد الأضحى.. "الداخلية" تشارك المواطنين الاحتفالات

شارك رجال الشرطة بكل مديريات الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق توزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.


ولاقت المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.
 


جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

 

الشوارع والميادين عيد الأضحى المبارك الاحتفال رجال الشرطة

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