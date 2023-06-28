ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير تركية: اهتمام إنجليزي بضم مصطفى محمد خلال «الميركاتو» الصيفي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية تركية، عن وجود اهتمام من جانب نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، لضم مصطفى محمد، المهاجم السابق جلطة سراي التركي، واللاعب الحالي لنادي نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نانت الفرنسي مؤخرًا تفعيل بند شراء مصطفى محمد، والمنصوص عليه في عقده مع جلطة سراي، ليضم المهاجم المصري لصفوفه لمدة أربع سنوات، بعد أن قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة من النادي التركي.

وذكر موقع (aksam) التركي أن نادي شيفيلد يونايتد يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد لضمه إلى صفوفه، مشيرًا إلى أن النادي الإنجليزي، خصص ميزانية قدرها 20 مليون جنيه استرليني لضم المهاجم المصري.

وأضاف الموقع، أن نانت يرحب كثيرًا بالعرض المقدم من شيفيلد، مشيرًا إلى أن النادي الإنجليزي سينتهى من إجراءات ضم مصطفى محمد في أقرب وقت.

وشارك مصطفى محمد، مع نانت في الموسم الماضي، في 51 مباراة (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

شيفيلد يونايتد شيفيلد يونايتد الإنجليزي مصطفى محمد جلطة سراي التركي جلطة سراي نانت

الأكثر قراءة

قصة "حب وموت" في شوارع الغردقة.. نورا تودع أطفالها الأربعة بـ5 طعنات

وزارة التعليم تطمئن طلاب الثانوية العامة بشأن الفيزياء: "متخافوش"

قائمة أفلام عيد الأضحى 2023.. الأحداث والأبطال المشاركين

أخبار الظهيرة| أسعار تذاكر سينما عيد الأضحى وحقيقة إلغاء أسئلة "كيمياء الثانوية"

وزير المالية: حوَّلنا 700 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية خلال 48 شهرًا

القرار النهائى بعد العيد.. حقيقة إلغاء بعض أسئلة امتحان الكيمياء وإعادة توزيع الدرجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟