تقارير تركية: اهتمام إنجليزي بضم مصطفى محمد خلال «الميركاتو» الصيفي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن وجود اهتمام من جانب نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، لضم مصطفى محمد، المهاجم السابق جلطة سراي التركي، واللاعب الحالي لنادي نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نانت الفرنسي مؤخرًا تفعيل بند شراء مصطفى محمد، والمنصوص عليه في عقده مع جلطة سراي، ليضم المهاجم المصري لصفوفه لمدة أربع سنوات، بعد أن قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة من النادي التركي.

وذكر موقع (aksam) التركي أن نادي شيفيلد يونايتد يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد لضمه إلى صفوفه، مشيرًا إلى أن النادي الإنجليزي، خصص ميزانية قدرها 20 مليون جنيه استرليني لضم المهاجم المصري.

وأضاف الموقع، أن نانت يرحب كثيرًا بالعرض المقدم من شيفيلد، مشيرًا إلى أن النادي الإنجليزي سينتهى من إجراءات ضم مصطفى محمد في أقرب وقت.

وشارك مصطفى محمد، مع نانت في الموسم الماضي، في 51 مباراة (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 5 تمريرات حاسمة.