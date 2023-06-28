حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. 28 يونيو 2013 جمعة الإنذار الأخير

تواصل قناة "الوثائقية" عرض سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، وتستعرض خلالها الأحداث التي طالت مصر في هذه الفترة الزمنية العصيبة، بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

علي ما حدث يوم 28 يونيو قبل ساعات من ثورة 30 يونيو، حيث تصاعدت الاشتباكات بين المواطنين بسبب تفاقم أزمة نقص السولار وأسطوانات الغاز.

بينما أعلن الجيش أن حق التظاهر السلمى مكفول للجميع وأن على الشعب التعبير عن رأيه بحرية لا يمنعهم مانع ولا يقف أمامهم أى حاجز.

كما خرجت مسيرات بالقاهرة والمحافظات تطالب برحيل مرسي في جمعة “الإنذار الأخير”، مشهرين البطاقات الحمراء في وجه الإخوان،، وذلك تلبية لدعوة “تمرد”، كما أعلان الاعتصام بالميادين، وأعلنت منصة الإرهاب في"رابعة العدوية" الاعتصام، حيث خرج المنتمون للجماعة الإرهابية والمؤيدين لبقاء “مرسي” واتخذوا من ميدان رابعة العدوية مقرًا لاعتصامهم منذ يوم 28 يونيو، واتخذ شباب الإخوان وقياداتهم وأنصارهم كلمة “الشرعية” شعار لهم، فنصبوا الخيام الواحدة تلو الأخرى بالميدان.