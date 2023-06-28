"تاج الدين" يكشف خطة الدولة بجميع المستشفيات العامة خلال أيام العيد

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خطة الدولة بجميع المستشفيات العامة واستعدادًا لحدوث أى طارئ.

وقال “تاج الدين”، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، إن الكوادر الطبية من واجبهم خلال المناسبات والأعياد التواجد بشكل كامل في جميع المستشفيات العامة استعدادًا لأي ظرف طارئ إن حدث.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية، إن تواجد الكوادر الطبية في المستشفيات العامة والخاصة يأتي استعدادًا للاستجابة السريعة والفورية في حالة حدوث طوارئ خاصة، خاصة أن البلاد تشهد خروج جميع المواطنين إلى الحدائق والملاهي وأيضًا إلى الشواطئ، مؤكدًا أن هذا واجبهم وليس بجديد.

وأضاف أن خطة الدولة بجميع المستشفيات العامة تتضمن الاستعداد لحدوث أي طارئ، مشيرًا إلى أن عربات الإسعاف لديها علاج لمعظم حالات الطوارئ ونقل الدم وجاهزية المستشفيات جميعها على مستوى المحافظات على مدار الـ24 ساعة بكامل التخصصات.

وأشار إلى أن المستشفيات مجهزة من حيث بنوك الدم والمعامل والأشعة وأيضًا غرف العمليات والرعاية المركزة، بالإضافة إلى الكوادر الطبية والمساعدة والتمريضية، وهناك فرق الانتشار السريع والتي تتكون من تخصصات الطوارئ مثل مخ وأعصاب تخدير ورعاية مركزة وغيرها من التخصصات، ويهدف دورها في الذهاب الى المستشفيات التي لديها عجز أو عدم إمكانية للتخصصات المجهزة بها فرق الانتشار السريع إلى المستشفى لتقديم الخدمة بشكلها الأمثل.