ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تاج الدين" يكشف خطة الدولة بجميع المستشفيات العامة خلال أيام العيد

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خطة الدولة بجميع المستشفيات العامة واستعدادًا لحدوث أى طارئ.

وقال “تاج الدين”، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، إن الكوادر الطبية من واجبهم خلال المناسبات والأعياد التواجد بشكل كامل في جميع المستشفيات العامة استعدادًا لأي ظرف طارئ إن حدث.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية، إن تواجد الكوادر الطبية في المستشفيات العامة والخاصة يأتي استعدادًا للاستجابة السريعة والفورية في حالة حدوث طوارئ خاصة، خاصة أن البلاد تشهد خروج جميع المواطنين إلى الحدائق والملاهي وأيضًا إلى الشواطئ، مؤكدًا أن هذا واجبهم وليس بجديد.

وأضاف أن خطة الدولة بجميع المستشفيات العامة تتضمن الاستعداد لحدوث أي طارئ، مشيرًا إلى أن عربات الإسعاف لديها علاج لمعظم حالات الطوارئ ونقل الدم وجاهزية المستشفيات جميعها على مستوى المحافظات على مدار الـ24 ساعة بكامل التخصصات.

وأشار إلى أن المستشفيات مجهزة من حيث بنوك الدم والمعامل والأشعة وأيضًا غرف العمليات والرعاية المركزة، بالإضافة إلى الكوادر الطبية والمساعدة والتمريضية، وهناك فرق الانتشار السريع والتي تتكون من تخصصات الطوارئ مثل مخ وأعصاب تخدير ورعاية مركزة وغيرها من التخصصات، ويهدف دورها في الذهاب الى المستشفيات التي لديها عجز أو عدم إمكانية للتخصصات المجهزة بها فرق الانتشار السريع إلى المستشفى لتقديم الخدمة بشكلها الأمثل.

المستشفيات العامة رئيس الجمهورية محمد عوض تاج الدين الصحة والوقاية الكوادر الطبية

الأكثر قراءة

نظر تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي 6 يوليو

في ختام موسم الحج.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

صفاء أبوالسعود: السيدة انتصار السيسى بسيطة ومتواضعة وقريبة للقلب

محافظ الإسكندرية في جولة تفقدية على الكورنيش لتهنئة الأهالى بعيد الأضحى

ملاه وقعدة على الكورنيش.. "فسحة على قد الأيد" فى عيد الأضحى بالإسكندرية

الشرطة النسائية تؤمن احتفالات عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟